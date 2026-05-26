Nel nuovo consiglio comunale di Melito sono stati eletti 22 consiglieri più i due candidati sindaco. La maggioranza di Dominique Pellecchia sarà formata da 18 consiglieri, mentre le opposizioni hanno ottenuto 4 rappresentanti. La composizione del consiglio è stata ufficializzata dopo le elezioni.

22 consiglieri eletti più due candidati sindaco. La maggioranza di Dominique Pellecchia sarà composta da 18 consiglieri. Tre per Giuseppe Chiantese. Uno solo per Giovanni Barretta. Ha preso così forma il nuovo consiglio comunale di Melito. Ufficializzati anche preferenze e percentuali di voto. La candidata di centrosinistra ha conquistato il Comune con 11.496 voti, pari al 70,29% delle preferenze, staccando nettamente gli avversari Giuseppe Chiantese e Giovanni Barretta. Al secondo posto si è classificato Giuseppe Chiantese con 2.915 voti (17,82%), mentre Giovanni Barretta ha ottenuto 1.945 voti (11,89%). 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Melito, il nuovo consiglio comunale: 18 consiglieri per Pellecchia, 4 per le opposizioni

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