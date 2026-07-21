Il gommista che ammazzò dopo 38 furti | archiviazione

Notizia in breve

Il 58enne gommista di Monte San Savino, che aveva subito 38 furti in pochi mesi, è stato archiviato dopo aver ucciso uno dei due ladri che avevano sfondato una finestra con un piccone per entrare nel suo capannone. L’uomo si trovava nel soppalco sopra l’officina al momento dell’incidente. I fatti sono stati oggetto di procedimento giudiziario, che si è concluso con l’archiviazione del caso.