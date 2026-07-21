Il gommista che ammazzò dopo 38 furti | archiviazione
Il 58enne gommista di Monte San Savino, che aveva subito 38 furti in pochi mesi, è stato archiviato dopo aver ucciso uno dei due ladri che avevano sfondato una finestra con un piccone per entrare nel suo capannone. L’uomo si trovava nel soppalco sopra l’officina al momento dell’incidente. I fatti sono stati oggetto di procedimento giudiziario, che si è concluso con l’archiviazione del caso.
Monte San Savino, Arezzo, 2018. Fredy Pacini, gommista 58enne, dorme nel soppalco sopra la sua officina, dopo aver subito 38 furti in pochi mesi. Quella notte due ladri sfondano una finestra con un piccone per entrare nel capannone. Pacini esplode 5 colpi di pistola, una Glock. Uno dei proiettili, forse rimbalzato a terra, uccide Tonjoc Mircea. La Procura chiede l'archiviazione per legittima difesa. Il pm sostiene però che il gommista abbia agito in modo «avventato e precipitoso» eccedendo colposamente i limiti della legittima difesa putativa (quindi non un'assoluzione piena, ma un riconoscimento dell'eccesso colposo). Nel 2021 il gip... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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