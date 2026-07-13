L’arbitro olandese di 38 anni è stato trovato morto nella sua casa. Poche settimane prima era stato escluso dalla Coppa del Mondo per Club a seguito di un’indagine per presunta violenza sessuale. Il calcio locale è sconvolto per la scomparsa dell’arbitro, coinvolto recentemente in un caso che aveva suscitato grande attenzione. Le autorità non hanno ancora comunicato dettagli sulle cause del decesso.

Poche settimane fa era stato escluso dalla Coppa del Mondo per Club dopo un’indagine per una presunta violenza sessuale. Il calcio olandese è sotto shock per la morte di Rob Dieperink, arbitro di 38 anni, trovato senza vita nella sua abitazione. A dare la notizia è stata la Federcalcio dei Paesi Bassi (KNVB), che ha espresso il proprio cordoglio senza rendere note, al momento, le cause del decesso. La scomparsa arriva a poche settimane da una vicenda che aveva segnato profondamente la sua carriera: l’esclusione dai Mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente al VAR, dopo essere stato coinvolto in un’indagine nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Rob Dieperink trovato morto a 38 anni: l’arbitro escluso dai Mondiali dopo l’inchiesta che aveva sconvolto il calcio

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