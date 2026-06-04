Famiglia del bosco Pillon dopo l' archiviazione dell' ispezione | Prendiamo atto che non siano state rilevate irregolarità

Da chietitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ministero della Giustizia ha archiviato gli accertamenti ispettivi avviati sulla famiglia del bosco di Palmoli, senza riscontrare irregolarità. La decisione segue l’ispezione disposta dal ministro Carlo Nordio, che non ha evidenziato anomalie o illeciti nell’ambito delle attività o delle pratiche della famiglia. La notizia è stata comunicata ufficialmente, e la famiglia ha commentato di prendere atto del risultato senza ulteriori sviluppi.

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Il ministero della Giustizia ha archiviato gli accertamenti ispettivi disposti dal ministro Carlo Nordio sulla vicenda della cosiddetta "famiglia del bosco" di Palmoli. A riferirlo è l'agenzia LaPresse, secondo cui l'ispezione ha escluso illeciti disciplinari da parte dei magistrati del Tribunale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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