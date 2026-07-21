Stasera si terrà un Consiglio comunale alle 18,30, dove si discuterà ancora una volta della questione sul Girfalco. La discussione è alimentata da interrogazioni e mozioni presentate dai consiglieri. Gli ambientalisti invitano i cittadini a partecipare numerosi in aula per sostenere le loro posizioni sulla vicenda. La disputa sul parco e le sue eventuali modifiche continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Ormai è un leit motiv: c’è Consiglio comunale (stasera, inizio ore 18,30) e, puntuale, rispunta la questione la querelle sul Girfalco. Se ne parlerà (ancora) stasera grazie a interrogazioni e mozioni, mentre gli ambientalisti vogliono una presenza massiccia di cittadini in aula per dare forza alle loro argomentazioni. Il coordinamento ambientalista (Italia Nostra, Legambiente, Lipu e Demos) intanto chiarisce che i ritardi dei lavori nell’area giochi "non sono legati alle nostre posizioni o azioni. La gestione dell’intervento fa capo al Comune. Il nostro ruolo è sempre stato quello di offrire un contributo di osservazione. Se... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Girfalco di nuovo al centro del dibattito

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