Novara | microchip e IA il futuro del lavoro al centro del dibattito

Notizia in breve

A Novara si è discusso dell’impatto di microchip e intelligenza artificiale sul lavoro, con particolare attenzione alle fabbriche del Quadrante. Il dibattito ha riguardato le trasformazioni previste nelle professioni e le competenze necessarie ai lavoratori per adattarsi ai cambiamenti. Sono stati analizzati i possibili sviluppi e le sfide legate all’introduzione di queste tecnologie nel settore industriale. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di varie aziende e sindacati.