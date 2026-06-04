Novara | microchip e IA il futuro del lavoro al centro del dibattito
A Novara si è discusso dell’impatto di microchip e intelligenza artificiale sul lavoro, con particolare attenzione alle fabbriche del Quadrante. Il dibattito ha riguardato le trasformazioni previste nelle professioni e le competenze necessarie ai lavoratori per adattarsi ai cambiamenti. Sono stati analizzati i possibili sviluppi e le sfide legate all’introduzione di queste tecnologie nel settore industriale. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di varie aziende e sindacati.
Come cambieranno le professioni nelle fabbriche del Quadrante con Silicon Box?. Quali nuove competenze serviranno ai lavoratori per non restare esclusi?. Chi garantirà la tutela dei diritti durante la transizione tecnologica?. Come integreranno le imprese locali l'intelligenza artificiale nei processi produttivi?.? In Breve Evento venerdì 5 giugno dalle ore 9:00 presso la sede Kavallotta a Novara. Partecipazione di Daniela Cameroni, Roberto Moriondo e il ricercatore Giacomo Balduzzi. Analisi economica del Quadrante di Biella, Novara, Verbania e Vercelli di Mauro Zangola. Coinvolgimento di Confindustria, API, CNA e Confartigianato nel dibattito tecnologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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