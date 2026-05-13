Castel San Giorgio il pensiero di Aldo Moro torna al centro del dibattito politico grazie al circolo Pd

Lunedì sera, presso la sede di un circolo politico locale, si è svolto un incontro dedicato alla presentazione di un volume che approfondisce la figura di un importante protagonista della storia italiana del Novecento. L’evento ha visto la partecipazione di diversi cittadini interessati a discutere di temi politici e culturali legati a un personaggio che ha segnato profondamente la storia del Paese. La serata si è concentrata sull’analisi e sulla memoria di questa figura storica.

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Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto lunedì sera, presso la sede del circolo Pd di Castel San Giorgio, un incontro di profondo spessore culturale e politico dedicato alla presentazione del volume di Tino Iannuzzi e Alberto Losacco sulla figura di Aldo Moro. L’evento ha richiamato un pubblico numeroso, trasformando la sala in un laboratorio di idee che ha visto la partecipazione non solo di cittadini, ma anche di amministratori e rappresentanti dell’associazionismo provenienti da tutto l’Agro nocerino-sarnese e dalla Valle dell’Irno. L’appuntamento ha segnato la prima presentazione dell’opera in Campania, confermando il ruolo centrale del circolo del Partito democratico di Castel San Giorgio quale punto di riferimento nel panorama politico provinciale e regionale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castel San Giorgio, il pensiero di Aldo Moro torna al centro del dibattito politico grazie al circolo Pd ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Castel San Giorgio, al via le attività del Centro Polifunzionale AnzianiL’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio annuncia l’avvio delle attività del Centro Polifunzionale Anziani, un nuovo spazio dedicato alla... Castel San Giorgio, grande partecipazione al dibattito sul referendum “Le ragioni del SÌ – Le ragioni del NO”Si è svolto con grande partecipazione l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del SÌ – Le ragioni del NO”, tenutosi sabato sera presso la sala... Temi più discussi: Maccarese celebra San Giorgio; Castel San Giorgio, al via le attività del Centro Polifunzionale Anziani; Benvenuti a Castel San Giorgio, il dott. Gerardo Alfano racconta il docufilm che custodisce memoria, identità e senso di appartenenza; Maccarese festeggia San Giorgio: tre giorni tra fede, tradizione e convivialità. Messa in sicurezza dell’area antistante il cimitero comunale a Castel San Giorgio: in arrivo 1,6 milioni di euro ift.tt/JB8bNXD ift.tt/NSMTU0g x.com Ricco programma di appuntamenti per il Patrono San Pancrazio MartireCastel Giorgio si prepara a vivere i giorni più attesi dell’anno, quelli in cui l’identità del borgo umbro si manifesta in tutta la sua forza attraverso il connubio tra devozione religiosa e riti ... orvietosi.it Castel Giorgio, il 15 maggio un ulteriore Open Day per il rilascio della CIECASTEL GIORGIO – Il Comune di Castel Giorgio accelera il passaggio al digitale e invita la cittadinanza a regolarizzare ... orvietosi.it