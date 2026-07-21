Un giornalista di La7, nato a Savona e cresciuto a Torino, è morto improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava negli Stati Uniti. La madre ha confermato all'ANSA che la morte è avvenuta senza preavviso. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa tra colleghi e amici, che lo ricordano come un cronista appassionato e un amico.

Il giornalista, nato a Savona e cresciuto a Torino, viveva da anni negli Stati Uniti. La madre ha confermato all'ANSA che la scomparsa è avvenuta improvvisamente per un malore. Il giornalista di La7 Daniele Compatangelo è morto per un infarto. È questa la causa della morte relativa al decesso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il giornalista di La7 Daniele Compatangelo morto per un infarto, Parenzo: "Sconvolto, cronista appassionato e amico"

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È MORTO DANIELE COMPATANGELO: IL FAMOSO GIORNALISTA DI LA7 STRONCATO DA UN MALORE A 51 ANNI

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Temi più discussi: Morto Daniele Compatangelo, giornalista e corrispondente La7 a Washington: aveva 50 anni; Daniele Compatangelo è morto, addio al giornalista di La7 che fece la telefonata scoop a Trump; È morto Daniele Compatangelo, corrispondente La7 a Washington; È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 dell’intervista a Trump.

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