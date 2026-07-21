Il giornalista è stato trovato morto a Washington. Durante la trasmissione di ieri, il conduttore ha ricordato il collega, definendolo un amico. La notizia ha suscitato commozione in studio. Nelle ore precedenti, le autorità locali hanno confermato il decesso, senza rivelare ulteriori dettagli sulle circostanze. La polizia sta conducendo indagini per chiarire le cause del decesso. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa sui motivi o sulle eventuali responsabilità.

David Parenzo, conduttore della trasmissione L’Aria che Tira in onda su La7, ha aperto la puntata di martedì 21 luglio ricordando Daniele Compatangelo, il giornalista trovato morto a Washington il giorno prima. Era il corrispondente dalla Casa Bianca, sua la telefonata in cui Donald Trump dichiarò che Meloni, al G7 di Evan in Francia, l’aveva “implorato per una foto”. Il messaggio di David Parenzo Il cordoglio di Angelo Bonelli Il post sui social Il ricordo di Luca Telese La telefonata a Trump e lo scoop su Meloni Chi era Daniele Compatangelo Il messaggio di David Parenzo Il conduttore di L’Aria che Tira ha ricordato immediatamente Daniele... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Daniele Compatangelo trovato morto a Washington, il ricordo di David Parenzo a L'Aria che Tira: "Era un amico"

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Morto improvvisamente il formoso giornalista Italiano di La7, Daniele Compatangelo aveva 51 anni

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