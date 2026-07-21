Il presidente della FIFA ha annunciato che il prossimo Mondiale sarà disputato con 48 squadre, non più 64 come previsto in passato. La decisione arriva dopo aver già ampliato il torneo da 32 a 48 partecipanti. Le dichiarazioni precedenti indicavano un possibile ritorno a 64 squadre, ma ora si conferma l’attuale formato. La scelta è stata comunicata senza indicare tempi o dettagli ufficiali per eventuali modifiche future.

Ma non eravamo rimasti al Mondiale a 64 squadre da decidere dopo la fine di questo (già gigante) a 48? Le ultime parole famose del presidente Infantino, nei primi giorni d’America, non erano state "faremo una valutazione, ogni nazione deve sognare di partecipare"? Non aveva infine aggiunto che "sicuramente si tratta di una questione che verrà esaminata e discussa nelle commissioni competenti dopo questi Mondiali"? Qualcosa non quadra dopo l’uscita di ieri del capo del calcio sudamericano: "Il Mondiale 2030 sarà a 64 squadre". Rileggiamo quelle parole. Una valutazione. Le commissioni competenti. Dopo il Mondiale. Così funziona la democrazia del calcio che ha 211 voti quante sono le federazioni e le nazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il gigantismo di Infantino e il Mondiale a 64 squadre: altro che democrazia del calcio...

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