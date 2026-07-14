A volte ritornano. Ritornano idee che sono come i personaggi di Stephen King, maestro dell’horror, e fanno un po’ paura. Tipo il Mondiale a 64 squadre. Quello a 48 ci può stare, il mondo s’è “allargato”, 16 finaliste non erano proponibili, 32 sembrava un numero equilibrato, 48 ha dimostrato di essere sostenibile e spettacolare malgrado l’aumento di tempi e partite. Bello vedere piccole sconosciute che mettono in difficoltà le grandi. Ma siamo al limite. Il torneo oggi prevede 8 partite massimo lungo 40 giorni, ed è già compresso. Per rendere giocabile una fase finale a 64 squadre (sempre 8 partite per chi arriva in finale) ci vorrebbero almeno 7 settimane e 128 partite invece di 104. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale, futuro a 64 squadre? Costi, pro e contro. Ma il gigantismo spaventa

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Gran bella decisione far sì che questo Mondiale sia nel formato a 48 squadre. reddit