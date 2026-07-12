Infantino non scherza la FIFA apre alla Coppa del Mondo a 64 squadre | il progetto divide il calcio mondiale

La FIFA ha aperto alla possibilità di aumentare a 64 il numero di squadre partecipanti alla Coppa del Mondo, dopo aver già annunciato l’espansione a 48 nazionali per il 2026. Il progetto genera divisioni nel mondo del calcio, con alcune confederazioni, tra cui UEFA e CONCACAF, che si oppongono all’ipotesi. La proposta non è ancora ufficiale, ma rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla formula attuale.

Dopo l'allargamento a 48 nazionali in occasione dei Mondiali 2026, la FIFA non esclude un'ulteriore espansione della Coppa del Mondo: il progetto divide il calcio mondiale tra sostenitori e oppositori, con UEFA e CONCACAF contrarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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