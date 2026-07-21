Dopo aver vinto la finale dei Mondiali contro l’Argentina, la Spagna ha sollevato polemiche per un gesto considerato grave. La squadra ha festeggiato in modo che alcuni definiscono provocatorio, suscitando reazioni negative. La partita si è conclusa con la vittoria della nazionale spagnola, ma le accuse riguardano un comportamento ritenuto inappropriato durante i festeggiamenti. La questione ha generato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

La Spagna è sul tetto del mondo. Dopo il successo nella finale del Mondiale contro l’ Argentina, la Roja può finalmente festeggiare un trionfo destinato a entrare nella storia. Ma, mentre i campioni celebrano la conquista del titolo, le polemiche continuano a tenere banco. A riaccendere il dibattito è stato il quotidiano spagnolo Marca, che ha riservato un durissimo attacco alla nazionale guidata da Lionel Scaloni. Secondo il giornale, il comportamento degli argentini al termine della finale sarebbe stato ben lontano dai valori dello sport. Nel mirino c’è un episodio avvenuto durante la cerimonia di premiazione. Per il quotidiano madrileno,... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Il gesto più brutto della storia”. Mondiali, è ancora polemica: accuse gravissime

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Temi più discussi: Dalla Spagna, polemiche dopo la finale: Gli argentini hanno fatto il gesto più brutto della storia; L’Argentina di spalle durante la premiazione della Spagna: il brutto gesto fa discutere sui social; È una vergogna, caos e furia in Spagna per gesto Argentina in finale Mondiali; Il brutto gesto dei giocatori dell’Argentina: danno le spalle agli spagnoli mentre alzano la coppa.

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