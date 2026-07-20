Dopo la vittoria della Spagna in finale di un torneo mondiale, sono scoppiate polemiche riguardo a un gesto compiuto dai giocatori argentini. Alcuni commentatori hanno definito l’atto come il più brutto mai visto nella storia delle competizioni sportive. La vicenda ha generato reazioni sui social e nei media, creando un dibattito pubblico. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra spagnola, ma le polemiche sul gesto degli avversari sono continuate anche dopo il termine dell’evento.

La Spagna vince il Mondiale, esulta, festeggia il successo contro l’Argentina. Eppure, anche all’indomani del trionfo, c’è chi non risparmia le polemiche. “Argentina, il gesto infame che fa vergognare il mondo”, questo l’attacco di Marca alla nazionale di Scaloni. Di che gesto si parla? Secondo il media spagnolo gli argentini si sarebbero girati dall’altra parte durante i festeggiamenti della Roja. “Una delle mosse più meschine mai viste nella storia dei Mondiali”. L’editoriale prosegue poi marcando sulla lezione, comportamentale e tecnico-tattica, inflitta agli argentini. “I tentativi di spezzare il ritmo, le continue interruzioni, le... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla Spagna, polemiche dopo la finale: "Gli argentini hanno fatto il gesto più brutto della storia"

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LA SPAGNA HA BATTUTO LA FRANCIA ED È ANDATA IN FINALE GRAZIE ALLARBITRO. ECCO LE PROVE…

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Lele #Adani commenterà su Rai 1 la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma il 19 luglio nel New Jersey. Dopo le polemiche per la semifinale con l’Inghilterra, il telecronista difende il suo stile e non intende cambiarlo. x.com

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