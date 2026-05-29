Harry travolto dalla polemica | accuse gravissime

Da dilei.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Principe Harry è stato coinvolto in una nuova polemica, questa volta senza collegamenti con Meghan Markle o Buckingham Palace. Le accuse rivolte contro di lui sono gravissime e sono state rese pubbliche nelle ultime ore. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sta suscitando molte discussioni. Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dall’entourage del principe.

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Il Principe Harry torna al centro di una polemica delicatissima. Questa volta non c’entrano Meghan Markle, Buckingham Palace o i soliti capitoli infiniti della saga familiare dei Windsor. Il caso è ben più serio e riguarda African Parks, l’organizzazione per la conservazione della fauna selvatica con cui il Duca di Sussex collabora da anni e che oggi è finita sotto accusa per presunti abusi ai danni della popolazione Baka, nella Repubblica del Congo. A chiedere un passo indietro da parte di Harry è Survival International, associazione che tutela i diritti dei popoli indigeni. Secondo l’organizzazione, i problemi denunciati nel parco nazionale di Odzala-Kokoua non sarebbero stati risolti, nonostante le verifiche e gli interventi annunciati negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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