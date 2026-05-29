Harry travolto dalla polemica | accuse gravissime

Notizia in breve

Il Principe Harry è stato coinvolto in una nuova polemica, questa volta senza collegamenti con Meghan Markle o Buckingham Palace. Le accuse rivolte contro di lui sono gravissime e sono state rese pubbliche nelle ultime ore. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sta suscitando molte discussioni. Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dall’entourage del principe.