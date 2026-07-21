Un mese di stop per Mattia Fiorini, mentre bisogna ancora pazientare per conoscere le condizioni di Edoardo Marzierli. Queste le ultime novità che arrivano dall’infermeria dell’ Ac Prato. Gli accertamenti a cui si è sottoposto il centrocampista classe 2001, infortunatosi in seguito a un scontro di gioco in allenamento, hanno confermato la prima diagnosi: frattura composta della mandibola. Sul fronte Marzierli, invece, dal club laniero fanno sapere che il calciatore non ha ancora effettuato gli esami strumentali per determinare l’entità del problema. Le sensazioni però non sono granché positive. Ricordiamo che l’attaccante ha accusato un fastidio muscolare a un polpaccio dopo appena nove minuti dal calcio d’avvio dell’amichevole con la Polisportiva Nonantola che si è tenuta domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il fronte del tifo e quello del campo. Onda di entusiasmo per la campagna abbonamenti. Un mese di stop per Fiorini, ‘incognita’ Marzierli

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