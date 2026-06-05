All' Olimpico solo per il derby | niente abbonamenti per i gruppi del tifo organizzato della Lazio
I gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno annunciato che non acquisteranno abbonamenti per le partite casalinghe della prossima stagione. La decisione è stata comunicata pubblicamente e riguarda esclusivamente le partite all’Olimpico, con l’unica eccezione del derby. Durante la stagione, i gruppi saranno presenti solo in occasione di questa partita, evitando di sottoscrivere abbonamenti per gli incontri regolari.
Allo stadio solo per il derby. I gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno ufficialmente e apertamente annunciato che non sottoscriveranno l’abbonamento per seguire le partite casalinghe della squadra biancoceleste nella prossima stagione. Una presa di posizione forte contro Lotito e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Lazio.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Lazio Inter senza tifo: i gruppi organizzati diserteranno l’Olimpico il 9 maggio. Il comunicato ufficiale
Lazio, il tifo organizzato traccia una rotta netta: presenza massiccia in finale e protesta totale nel derby, la linea dura prende formaI tifosi della Lazio hanno deciso di sostenere la squadra in modo diverso nelle due sfide più importanti della stagione.
Argomenti più discussi: All’Olimpico di Vicenza una festa per i 90 anni di Bruno Canino; Dai banchi di scuola allo Stadio Olimpico come GGG; Golden Gala all'Olimpico: come raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici; Non può essere vero!: da Varsavia all’Olimpico, incontriamo il vincitore del contest Fly to the Derby.
UNITI Leggi il giornale: ilromanista.eu/prima-pagina In un Olimpico solo nostro giochiamo una partita che per noi vale la Champions, per gli altri niente. Da una parte c’è la squadra che porta il nome, i colori e il simbolo di questa città, dall’altra... gli altri x.com
Oristano e Quartu all'Olimpico Il prossimo 4 giugno un pezzo di Sardegna calcherà il prestigioso prato dello Stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala Pietro Mennea. Stavolta però non saranno solo gli atleti a rappresentare la nostra isola, ma an facebook
Concerto all’Allianz Stadium: auto o tram? reddit