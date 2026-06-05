All' Olimpico solo per il derby | niente abbonamenti per i gruppi del tifo organizzato della Lazio

Notizia in breve

I gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno annunciato che non acquisteranno abbonamenti per le partite casalinghe della prossima stagione. La decisione è stata comunicata pubblicamente e riguarda esclusivamente le partite all’Olimpico, con l’unica eccezione del derby. Durante la stagione, i gruppi saranno presenti solo in occasione di questa partita, evitando di sottoscrivere abbonamenti per gli incontri regolari.