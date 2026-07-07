La Virtus ha annunciato l’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2026-27, intitolata “Una vita con te”. La vendita inizierà mercoledì 8 luglio alle 10. La società ha diffuso il comunicato ufficiale senza ulteriori dettagli sulle modalità di acquisto o sui prezzi. La campagna durerà diverse settimane, con possibilità di rinnovare o sottoscrivere nuovi abbonamenti.

Bologna, 7 luglio 2026 – "Una vita con te". È questo lo slogan scelto dalla Virtus per accompagnare la campagna abbonamenti della stagione 2026-27, al via mercoledì 8 luglio, alle ore 10. Un messaggio che richiama il legame storico tra il club e il suo popolo, chiamato ancora una volta a seguire le Vu Nere in una stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti, tra campionato ed Eurolega. Fino a dicembre al Paladozza le partite in casa, poi nel nuovi impianto alla Fiera. La nuova annata avrà anche una particolarità logistica. Da settembre fino a dicembre la Virtus disputerà le proprie gare casalinghe al Paladozza, per poi trasferirsi, come già annunciato, nel nuovo impianto di BolognaFiere, destinato a ospitare le partite dalla fine del 2026 fino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus, via alla campagna abbonamenti ‘Una vita con te’: tutto quello che c’è da sapere

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Abbonamenti Roma 2026-27, tutto quello che c’è da sapere: date, rinnovi e vendita liberaSul sito ufficiale della squadra è stata annunciata la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027, denominata “Solo la Roma”.

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Entella, da lunedì scatta la campagna abbonamentiDa giovedì 30 luglio, infine, prenderà il via la vendita libera, che resterà aperta fino alla prima partita casalinga della stagione. msn.com