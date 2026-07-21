Ieri mattina, vento forte e grandine hanno colpito le serre della zona della Bassa, causando il cedimento dei teloni sulle coltivazioni di basilico. La grandinata ha danneggiato anche i frutteti, con chicchi di grosse dimensioni che hanno provocato danni visibili alle piante. Nessuna altra informazione su eventuali interventi o danni più estesi.

Vento e grandine ieri mattina non hanno risparmiato l’ agricoltura nella zona della Bassa, con la striscia di terreno interessata dai grossi chicchi di grandine che hanno provocato conseguenze evidenti sui frutteti. A farne le spese anche alcune coltivazioni di cocomeri, con i frutti che erano ormai giunti alla maturazione e pronti per essere raccolti e destinati al consumo alimentare. In questo caso, almeno, è stata risparmiata la zona di Novellara, quella dell’Anguria Reggiana Igp, dove è concentrata parte della produzione di questo frutto caratteristico del territorio. Mentre la stessa grandine e il forte vento, nella stessa mattinata hanno colpito pure le strutture della cooperativa sociale Il Bettolino, che si trova alle porte di Reggiolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il forte vento sulle serre: "Cedimento dei teloni sulle coltivazioni di basilico"

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