Una grandinata con chicchi grandi come uova di gallina ha colpito l’area tra Asolo e Montebelluna, causando danni significativi alle coltivazioni. Accompagnata da vento forte, l’evento ha provocato danni ingenti alle colture agricole nella zona della Pedemontana e del Montello.

ASOLO MONTEBELLUNA - Grandine, vento e danni ingenti all'agricoltura nella fascia della Pedemontana e Montello. Il fenomeno temporalesco che ha investito gran parte dei Comuni ha lasciato il segno: oltre alla grandine di grosse e medie dimensioni che si è abbattuta per qualche minuto sulle coltivazioni, anche il vento e la pioggia hanno creato diversi disagi da San Zenone degli Ezzelini fino alla zona del Quartier del Piave. Il temporale si è spostato verso est da ovest, colpendo tutta la fascia a nord. Grandine e raffiche di vento fortissime a Venezia: il maltempo ferma i vaporetti VIDEO Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Gazzettino (@ilgazzettino. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Grandinata e vento forte nel Trevigiano, chicchi grossi come uova di gallina: danni ingenti alle coltivazioni

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Amici che mi seguite tra Conegliano, Vittorio Veneto, Sacile e paesi limitrofi entro mezz’ora attenzione alla supercella in arrivo. Temporale molto forte con potenziali forti raffiche di vento (>80 km/h) e sicura grandine (lo vedete dalla colorazione tipica della ban x.com

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