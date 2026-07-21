Il nuovo Air Force One, donato dal Qatar, ha già avuto una revisione che è costata un miliardo di dollari e manca del sistema antimissile. Il presidente ha annunciato che l’aereo sarà inviato in officina per miglioramenti. La mancanza di questo sistema ha suscitato critiche e preoccupazioni sulla sicurezza. La revisione riguarda anche altri aspetti tecnici, ma non sono stati forniti dettagli. Nessuna data è stata comunicata per il ritorno dell’aereo in servizio.

Il jet regalato dal Qatar, la cui revisione è già costata un miliardo, non ha il sistema antimissile. Donald ammette: andrà in officina. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il flop del nuovo Air Force One: “Sarà potenziato”

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