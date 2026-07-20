Donald Trump ha ammesso che il nuovo Air Force One, donato dal Qatar, non è sicuro e necessita di potenziamenti. L’aereo, più lussuoso dei modelli precedenti, è stato definito dal tycoon durante un ritorno dalla finale dei Mondiali a New York. Non sono stati forniti dettagli sulle criticità di sicurezza, ma la dichiarazione evidenzia problemi ancora da risolvere. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata riguardo ai lavori di potenziamento necessari.

Washington, 20 luglio 2026 – Il nuovo Air Force One donato dal Qatar alla Casa Bianca di Donald Trump è certamente più lussuoso dei suoi predecessori, ma neanche lontanamente sicuro allo stesso modo: a dichiararlo è stato lo stesso tycoon al ritorno dalla finale dei Mondiali a New York. È la prima ammissione della Casa Bianca che ha finora negato le speculazioni per cui il velivolo sarebbe “gravemente vulnerabile” alle minacce. Parlando con i giornalisti alla Joint Base Andrews, Trump ha spiegato che l’aereo è privo di sistemi antimissile, pur sottolineando che “ha molte potenzialità” e che sarà revisionato per essere “ potenziato al massimo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Quotidiano.net - Il flop del nuovo Air Force One, ora Trump ammette: “Non è sicuro, va potenziato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il NUOVO AIR FORCE ONE: un progetto da MILIARDI di $ è UN CASINO!

Notizie e thread social correlati

Nuovo Air Force One di Trump, quanto è sicuro? I sistemi di difesa, il giallo del cambio di aereo e i giornalisti nel mirinoIl nuovo Air Force One, utilizzato durante l'amministrazione Trump, è al centro di polemiche sulla sicurezza.

Il nuovo Air Force One e i dubbi sulla sua sicurezza, i giornalisti del New York Times nel mirino di TrumpL'amministrazione Trump ha criticato gli articoli del New York Times che sollevavano preoccupazioni sulla sicurezza del nuovo Air Force One donato...

Argomenti più discussi: Giorgio Dell’Arti: Vi racconto gli Usa prima di Trump: 400 anni di avidità; Ritardi per l'Air Force One e regali sospetti: il caos aereo che sta travolgendo Trump.

Il flop del nuovo Air Force One, ora Trump ammette: Non è sicuro, va potenziatoDopo giorni di smentite, il tycoon ha rivelato che il jet verrà revisionato: non è equipaggiato contro attacchi missilistici ed elettromagnetici. Caccia alle gole profonde della Casa Bianca che avrebb ... quotidiano.net

Giustizia e sicurezza: il caso del nuovo aereo Air Force OneIl dipartimento di giustizia ha difeso la necessità di tutelare le informazioni riservate affidate allo Stato, sottolineando che il riconoscimento del ruolo della stampa non può tradursi in una minore ... avionews.it