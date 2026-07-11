L'amministrazione Trump ha criticato gli articoli del New York Times che sollevavano preoccupazioni sulla sicurezza del nuovo Air Force One donato dal Qatar. La Casa Bianca ha espresso disappunto, contestando le analisi pubblicate dal quotidiano. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle contestazioni o sui motivi del malcontento. La disputa si concentra sulle valutazioni di sicurezza relative all'aereo, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Roma, 11 luglio 2026 – All' amministrazione Trump non sono piaciuti gli articoli del New York Times, in cui il quotidiano sollevava dubbi sulla sicurezza del nuovo Air Force One donato dal Qatar al presidente americano. Così diversi giornalisti della prestigiosa testata si sono visti recapitare mandati di comparizion e. Un'azione che, come spiega lo stesso Ny t denunciando la vicenda, mira a costringere i reporter a rendere una testimonianza davanti a un gran giurì federale a Manhattan mercoledì prossimo. Per il quotidiano tutto questo rappresenta "una straordinaria escalation negli sforzi del presidente Trump per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Il nuovo Air Force One e i dubbi sulla sua sicurezza, i giornalisti del New York Times nel mirino di Trump

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