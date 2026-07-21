Una mano estrae con cura un cavo bianco dallo zaino, lo distende e lo collega al telefono. Le cuffie cablate stanno riscuotendo nuovo interesse, tornando ad affiancare o sostituire i modelli wireless. Le immagini mostrano questa scena semplice e quotidiana, con un gesto che richiama attenzione sulla preferenza per i dispositivi con filo, spesso preferiti per la loro affidabilità rispetto alle versioni senza fili.

C’è qualcosa di quasi commovente nel gesto. Una mano che fruga in fondo a uno zaino, che aggroviglia e poi svela un cavo bianco, che lo stende con pazienza prima di infilarlo nel telefono. Niente accoppiamento. Niente custodia da ricaricare. Niente app da aggiornare. Solo suono, immediato e fedele, come una promessa mantenuta. In un’epoca in cui anche lo spazzolino da denti invia notifiche push, questo gesto quasi anacronistico ha acquisito la forza silenziosa di una piccola dichiarazione d’indipendenza. Il mercato lo conferma con i numeri. Secondo i dati di Circana, società specializzata in ricerche di mercato sui beni di consumo, dopo cinque anni consecutivi di declino le cuffie cablate hanno segnato una crescita del 3% nel 2025, con un’accelerazione significativa nella seconda metà dell’anno. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il filo che non si spezza: perché le cuffie cablate stanno tornando a dominare

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