La rivincita degli auricolari con il cavo Ecco perché stanno tornano di moda le cuffiette cablate

Negli ultimi mesi si è assistito a un ritorno degli auricolari con il filo, che sembravano ormai destinati a scomparire a favore delle soluzioni senza cavo. Nonostante fossero considerati obsoleti, molti utenti hanno scelto di riutilizzare cuffiette cablate o di acquistarne di nuove. Questa tendenza si sta diffondendo in diverse fasce di consumatori, portando a un'improvvisa rivalutazione di questo tipo di dispositivi.

Roma, 6 maggio 2026 – Da anni venivano considerati come uno dei simboli di una tecnologia superata, eppure le cose sono cambiate in fretta. Chi di noi non si ricorda dei fili si aggrovigliavano in tasca, formando grovigli (quasi inestricabili). Allora, la tecnologia bluetooth sembrava il futuro inevitabile e gli smartphone hanno progressivamente eliminato perfino il jack audio. Eppure nel 2026 gli auricolari cablati stanno tornando. Non come ripiego economico, ma come vero fenomeno culturale. Scopriamo di più Il ritorno degli auricolari con filo e dell’estetica anni 2000. Secondo dati di mercato rilanciati dal Times e da Circana, nelle prime settimane del 2026 le vendite di cuffie con filo sono cresciute del 20% dopo anni di declino.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La rivincita degli auricolari con il cavo. Ecco perché stanno tornano di moda le cuffiette cablate Notizie correlate La moda degli auricolari col filoSecondo una recente ricerca di mercato, le vendite di cuffie e auricolari col filo sono aumentate del 20 per cento nelle prime settimane di... La moda è matematica: ecco perché ogni 20 anni ritornano le tendenzeDalle minigonne audaci alle longuette sofisticate, dalla vita bassa dallo spirito Y2K fino al ritorno dell’eleganza a vita alta: la moda, ancora una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Auricolari Sony con ANC crollano a 69 euro: meglio degli AirPods a meno della metà; Migliori auricolari Bluetooth: guida all’acquisto (2026); LibrePods: il trucco per sbloccare l'esperienza completa degli AirPods su Android e Linux. Sony WF-1000XM6, la prova degli auricolari true wireless che suonano da dio ma vanno provati prima dell'acquistoInevitabile partire dal colpo d'occhio. Sony WF-1000XM6 e la custodia per la ricarica sono particolamente ricercati nel design. Rispetto ai modelli precedenti, gli auricolari risultano ora più ... wired.it Samsung Galaxy Buds4 Pro, la recensione degli auricolari true wireless riservati agli utenti GalaxyIl mercato degli auricolari true wireless è ormai un campo di battaglia fittissimo, dove ogni anno i principali produttori si sfidano a colpi di driver più sofisticati, cancellazione del rumore sempre ... multiplayer.it Small cap, è arrivata l’ora della rivincita. Ecco 3 ETF da comprare subito https://loom.ly/XNRnc5w - facebook.com facebook Dalla perquisizione dell’FBI al Pulitzer: la rivincita della giornalista finita nel mirino di Trump x.com