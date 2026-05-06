Negli ultimi tempi si nota un aumento di persone di ogni età che scelgono di utilizzare cuffie con filo, preferendole alle versioni Bluetooth. Questa tendenza coinvolge anche figure del mondo dello spettacolo e si diffonde sui social media, evidenziando una preferenza per dispositivi più semplici e immediati. La scelta di tornare alle cuffie cablate si accompagna a discussioni sulla praticità e sulla qualità dell’audio rispetto alle alternative wireless.

Il ritorno delle cuffie con il filo tra trend social, icone dello spettacolo e bisogno di tecnologie più semplici e immediate. Dopo anni in cui gli auricolari wireless sembravano aver cancellato ogni alternativa, le cuffie con il filo stanno facendo sorprendentemente ritorno. Non si tratta solo di nostalgia, ma di una scelta sempre più diffusa che unisce praticità, affidabilità e nuove tendenze estetiche, riportando al centro un accessorio che molti consideravano superato. Quello che fino a pochi anni fa sembrava destinato a scomparire sta vivendo una nuova fase di popolarità. Dopo il lungo predominio degli auricolari wireless, il 2026 segna una svolta inattesa: le cuffie con cavo tornano a essere diffuse, soprattutto tra i più giovani, trasformandosi da oggetto “vecchio stile” a scelta consapevole e quasi identitaria.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Le cuffie con filo stanno tornando: perché tutt* (star comprese) le preferiscono alle Bluetooth

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Una raccolta di contenuti

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Altro che wireless, ecco perchè stanno tornando di moda le cuffie col filoCi avevano insegnato che il futuro sarebbe stato wireless, e invece nel 2026 c’è un ritorno alle classiche cuffie col filo: ecco perchè. techprincess.it

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