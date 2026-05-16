Como rubato l’abito da sposa | matrimonio con brivido per una coppia del New Jersey

A Como, due promessi sposi provenienti dal New Jersey hanno vissuto un imprevisto durante il loro soggiorno nella città. Mentre si trovavano nel centro storico, il loro abito da sposa è stato rubato, mettendo a rischio il loro matrimonio. L'episodio ha catturato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente. La coppia si trovava a festeggiare l’ultimo giorno prima della cerimonia, prevista sul Lago di Como, quando si sono verificati gli eventi che hanno interrotto i loro piani.

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Como – Era iniziato come un pomeriggio qualunque i n centro a Como, e invece ha preso la piega di una favola urbana: due promessi sposi del New Jersey, arrivati in città per pronunciare sul Lario il fatidico "sì", hanno rischiato di veder sfumare il sogno all'ultimo minuto. I due hanno infatti scoperto che, tra gli oggetti portati via nel furto subito nella loro auto, c'era anche l'abito da sposa, il simbolo di una giornata pensata da mesi. Mentre gli agenti accoglievano lo sgomento dei giovani, la sala operativa ha ricevuto un'altra segnalazione: v aligie abbandonate in strada. È bastato pochissimo perché, tra i bagagli lasciati, venisse ritrovato il vestito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, rubato l’abito da sposa: matrimonio con brivido per una coppia del New Jersey ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Come scegliere l'abito da sposa L'ho chiesto all'esperto Sullo stesso argomento Como, rubato l’abito da sposa a turista americana nel giorno delle nozze: intervento lampo e vestito ritrovatoÈ stato ritrovato l’abito da sposa rubato a due turisti americani a Como, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Secondo matrimonio, per l’abito da sposa cambia tutto: come sceglierloNon sempre il primo “sì” è destinato a durare per sempre, ma ciò non vuol dire che nella vita non si possa avere una seconda possibilità. Como, rubato l’abito da sposa: matrimonio con brivido per una coppia del New JerseyI due promessi sposi, giunti dagli Stati Uniti per convolare a nozze sul Lario, sono stati vittima di un furto. Ma fortunatamente il vestito è stato ritrovato nelle valigie abbandonate in strada ... ilgiorno.it Como, ritrovato l’abito da sposa rubato. Nozze salve (tra poche ore la cerimonia) per una coppia del New JerseyNel pomeriggio di mercoledì una Volante della Questura di Como è intervenuta in via Ferrari, dopo la segnalazione della presenza di alcune valigie abbandonate. Contestualmente, alla linea di emergenza ... comozero.it