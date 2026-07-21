Nel 2026, l’Italia ha ricevuto circa 194,4 miliardi di euro dall’Unione europea tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tuttavia, molte risorse non sono state ancora spese o utilizzate pienamente dalla pubblica amministrazione. Questa situazione evidenzia un rallentamento nel processo di attuazione dei progetti previsti, con ritardi e difficoltà nella gestione dei fondi europei. La mancata spesa di queste risorse rischia di compromettere gli obiettivi di sviluppo e riforma previsti dal piano.

C’è un numero che racconta meglio di qualsiasi analisi lo stato dell’Italia nel 2026: 194,4 miliardi di euro. È quanto l’Unione europea ha messo a disposizione del nostro Paese attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una cifra che non ha precedenti nella storia repubblicana, pensata per colmare decenni di ritardi infrastrutturali, modernizzare la Pubblica Amministrazione, costruire asili nido, ospedali di prossimità, reti idriche. Un’occasione che, per definizione, non si ripeterà. Eppure, a pochi mesi dalla scadenza finale, la Corte dei Conti certifica che in quasi otto casi su dieci la spesa sostenuta dagli enti locali non supera il 25% delle risorse assegnate. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il fallimento silenzioso del Pnrr: perché la PA italiana non sa spendere i soldi arrivati dall’Ue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Como è in Champions perché sa spendere i suoi soldi. Milan e Juve sono fuori perché i soldi li sprecanoIl Como si è qualificato in Champions League grazie ai investimenti della sua proprietà indonesiana, la famiglia Hartono.

La Ue non sa come sono spesi i soldi del PnrrLa Corte dei Conti europea ha rilevato che molti Stati membri non inviano rendiconti dettagliati sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e...

Il fallimento silenzioso del Pnrr: perché la PA italiana non sa spendere i soldi arrivati dall’UeC’è un numero che racconta meglio di qualsiasi analisi lo stato dell’Italia nel 2026: 194,4 miliardi di euro. È quanto l’Unione europea ha messo a disposizione del nostro Paese attraverso il Piano Naz ... tpi.it

La parte finale del Pnrr non può diventare il bancomat della manovraIl giudizio storico sul Piano nazionale di ripresa e resilienza arriverà più avanti. Ma una cosa si può dire già oggi: dopo aver dimostrato che lo stato può spendere meglio quando ha obiettivi, scaden ... ilfoglio.it