La Corte dei Conti europea ha rilevato che molti Stati membri non inviano rendiconti dettagliati sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Solo i 100 principali progetti sono stati analizzati con informazioni sui costi effettivi, mentre il resto delle iniziative non presenta dati completi. Questa mancanza di rendicontazione impedisce un quadro chiaro sull’utilizzo delle risorse comunitarie. La situazione lascia incertezza sulla gestione e sulla trasparenza delle spese sostenute con i fondi europei.

L’Europa ha stanziato circa 577 miliardi di euro per la ripresa post Covid, facendo quindi lievitare il proprio debito, ma non è in grado di monitorare come vengono spesi. Qui non si tratta solo di stanare eventuali furbizie ma di avere contezza che i fondi arrivino veramente a finanziare ciò che è utile a migliorare il Pil degli Stati membri. A mettere il dito nella piaga è l’ultimo rapporto della Corte dei Conti europea, che parla di lacune significative sulla tracciabilità e la trasparenza degli stanziamenti del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, il maxi fondo da oltre 570 miliardi, pilastro del Pnrr (per l’Italia 194,4 miliardi di euro). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Ue non sa come sono spesi i soldi del Pnrr

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Le ultime inchieste della Corte dei conti nel mirino del governo

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