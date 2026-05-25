Il Como si è qualificato in Champions League grazie ai investimenti della sua proprietà indonesiana, la famiglia Hartono. A differenza di Milan e Juventus, che hanno sprecato fondi, il club lombardo ha mantenuto una strategia finanziaria più oculata. La presenza in competizione europea non è considerata una sorpresa, ma il risultato di un’attenta gestione economica. La differenza tra le squadre si nota nei bilanci e nelle scelte di spesa fatte negli ultimi anni.

Il Como ha un sacco di soldi, dice al bar il tuttologo se ancora i bar li frequentasse. Ma sui social la solfa quella è: il Como in Champions non è una “favola”, è una solida realtà fondata sul danaro della sua proprietà indonesiana (la famiglia Hartono). Certo. Ma la portata dell’evento non va banalizzata così. Va pesata per contrasto: il Como è in Champions, il Milan e la Juventus no. E non perché ha più soldi, ma soprattutto perché li ha spesi molto meglio: ha speso 110 milioni in estate, il Milan 157, la Juventus 136. C’è evidentemente un rapporto di causa-effetto circolare che nei numeri è abbastanza palese. Prendiamo come fonte Transfermarkt, e diamo un’occhiata ai principali acquisti delle ultime due stagioni: il percorso che ha portato alla volata dell’ultima giornata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Como è in Champions perché sa spendere i suoi soldi. Milan e Juve sono fuori perché i soldi li sprecano

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