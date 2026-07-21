Il documentario Becoming Her | Prima di diventare grandi sbarca su Disney+ dopo l’anteprima a Giffoni | i dettagli

Da juventusnews24.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il documentario “Becoming Her: Prima di diventare grandi” sarà disponibile su Disney+ dal 21 settembre. Dopo l’anteprima a Giffoni, il film prodotto dal Creator Lab si concentra sui giovani talenti femminili. La produzione si focalizza sui percorsi di crescita e sulle sfide affrontate dalle ragazze prima di raggiungere l’età adulta. La data di uscita è stata comunicata dalla piattaforma streaming.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Juventus: il nuovo documentario del Creator Lab dedicato ai giovani talenti femminili arriverà sulla piattaforma streaming il prossimo 21 settembre. Il mondo  bianconero  celebra un nuovo ed importante capitolo legato alla propria produzione mediatica e alla valorizzazione del settore giovanile. Il nuovo documentario  “Becoming Her: Prima di diventare grandi”, prodotto dallo  Juventus Creator Lab, debutterà ufficialmente il  21 settembre su Disney+  nella  sezione ESPN. L’annuncio è arrivato ieri,  20 luglio, in occasione della presentazione in  anteprima al Giffoni Film Festival  nella sezione  Evento Speciale. Alla proiezione hanno preso parte  Francesca Michielin, grande sostenitrice del club e  voce narrante di questo documentario, e  Anna Copelli, una delle  tre giovani ragazze protagoniste  dell’opera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

il documentario becoming her prima di diventare grandi sbarca su disney dopo l8217anteprima a giffoni i dettagli
© Juventusnews24.com - Il documentario “Becoming Her: Prima di diventare grandi” sbarca su Disney+ dopo l’anteprima a Giffoni: i dettagli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Becoming Her: Prima di diventare grandi | Teaser | Disney+ Italia

Video Becoming Her: Prima di diventare grandi | Teaser | Disney+ Italia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Becoming Her” debutta su Disney+ dopo l’anteprima al Giffoni Film Festival

Leggi anche: Becoming Her: Prima di diventare grandi, il documentario Juve con Francesca Michielin

Temi più discussi: Becoming Her, i talenti della Juventus Women su Disney+: il documentario con la calciatrice-artista; Arriva su Disney+ Becoming Her: Prima di diventare grandi; 'Becoming Her: Prima di diventare grandi', quando nasce una calciatrice; Giffoni 56, 100 film per 5000 ragazzi.

becoming her il documentario becoming her'Becoming Her', l'ultimo prodotto di Juventus Creator Lab, sbarca su Disney+Il documentario è stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival e debutterà a partire dal 21 settembre sulla piattaforma satellitare ... tuttojuve.com

becoming her il documentario becoming herBecoming Her, i talenti della Juventus Women su Disney+: il documentario con la calciatrice-artistaPresentato al Giffoni Film Festival il nuovo documentario prodotto dal Creator Lab bianconero, con la voce narrante di Francesca Michielin ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web