Il documentario “Becoming Her: Prima di diventare grandi” sarà disponibile su Disney+ dal 21 settembre. Dopo l’anteprima a Giffoni, il film prodotto dal Creator Lab si concentra sui giovani talenti femminili. La produzione si focalizza sui percorsi di crescita e sulle sfide affrontate dalle ragazze prima di raggiungere l’età adulta. La data di uscita è stata comunicata dalla piattaforma streaming.

di Luca Fioretti Juventus: il nuovo documentario del Creator Lab dedicato ai giovani talenti femminili arriverà sulla piattaforma streaming il prossimo 21 settembre. Il mondo bianconero celebra un nuovo ed importante capitolo legato alla propria produzione mediatica e alla valorizzazione del settore giovanile. Il nuovo documentario “Becoming Her: Prima di diventare grandi”, prodotto dallo Juventus Creator Lab, debutterà ufficialmente il 21 settembre su Disney+ nella sezione ESPN. L’annuncio è arrivato ieri, 20 luglio, in occasione della presentazione in anteprima al Giffoni Film Festival nella sezione Evento Speciale. Alla proiezione hanno preso parte Francesca Michielin, grande sostenitrice del club e voce narrante di questo documentario, e Anna Copelli, una delle tre giovani ragazze protagoniste dell’opera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il documentario “Becoming Her: Prima di diventare grandi” sbarca su Disney+ dopo l’anteprima a Giffoni: i dettagli

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Becoming Her: Prima di diventare grandi | Teaser | Disney+ Italia

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