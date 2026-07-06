Becoming Her | Prima di diventare grandi il documentario Juve con Francesca Michielin

Sbarca su Disney+ Becoming Her: Prima di diventare grandi, il nuovo documentario sportivo realizzato dallo Juventus Creator Lab. A prestare la voce, nella versione italiana, sarà Francesca Michielin, grande appassionata della Juventus ed esempio di valorizzazione femminile. Sarà presentato in anteprima il 20 luglio al Giffoni Film Festival, nella sezione Evento Speciale, e debutterà sulla piattaforma a settembre nell’area ESPN. Leggi anche: Le serie tv da vedere a luglio 2026: da Elle a The Hawk e Super Market Becoming Her: Prima di diventare grandi racconta le storie di Sofia Cholovskaya, Samantha Lee e Anna Copelli, tre ragazze provenienti da contesti molto diversi ma accomunate da un identico obiettivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Becoming Her: Prima di diventare grandi | Teaser | Disney+ Italia

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