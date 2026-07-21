il disagio di forza italia nella destra vannaccizzata

Forza Italia si trova in difficoltà nel mantenere un equilibrio tra le diverse forze di destra che sostengono la coalizione. Il partito, che si definisce liberale ed euroatlantista, deve gestire le differenze tra la destra postfascista e sovranista di Giorgia Meloni e quella postsecessionista ed euroscettica di Matteo Salvini. La situazione richiede continui aggiustamenti politici, con il rischio di scontentare parti della propria base e di compromettere le alleanze.

Per il partito liberale ed euroatlantista che fu di Silvio Berlusconi le prove di equilibrismo si fanno ogni giorno più temerarie. Già non è stato semplice essere il centro di una coalizione dove le destre sono quella postfascista e sovranista di Giorgia Meloni e quella postsecessionista ed euroscettica di Matteo Salvini. Più complicato ancora è ritrovarsi adesso il centro di un’ alleanza che giorno dopo giorno compie un passo verso l’estremo, nella rincorsa del generale Roberto Vannacci. Gli indizi di sofferenza e i timori di gettare alle ortiche l’impegno per la conquista dell’elettorato moderato e cattolico si sprecano. Il caso Roggero ne... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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