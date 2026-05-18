Il Sindacato italiano delle amministrazioni pubbliche ha segnalato l’esistenza di una lacuna normativa riguardante il disagio psichico, evidenziando anche una carenza di agenti nella regione. Un rappresentante di un partito di centrodestra ha commentato che le politiche a livello locale non sono riuscite a risolvere questi problemi. I dati mostrano che la regione si colloca tra le ultime in Italia per numero di agenti impiegati, mentre il quadro normativo presenta delle falle che richiedono interventi specifici.

"Sul disagio mentale c’è un buco normativo, e la nostra Regione è terzultima in Italia per numero di agenti". A lanciare l’allarme è il sindacato di polizia Siap che nell’esprimere "solidarietà ai feriti nel folle e drammatico episodio di Modena " e un plauso "ai cittadini che hanno fermato l’aggressore e alle forze di polizia per il loro operato", sposta il focus sulle malattie psichiche. "Siamo di fronte all’ennesimo dramma figlio di un vero e proprio vuoto legislativo. Esiste un limbo normativo inaccettabile tra la gestione medica e l’intervento di ordine pubblico. A causa di questa lacuna, i soggetti affetti da gravi patologie mentali non vengono trattati e monitorati come legalmente e clinicamente necessario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Siap: "Buco normativo sul disagio psichico e pochi agenti". Tedesco (Forza Italia): "Le politiche locali hanno fallito"

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