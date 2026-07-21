il conte vlad va veloce

Il team azzurro della staffetta 4x400 si prepara alle competizioni con il velocista Vladimir Aceti. In un’intervista, Aceti ha risposto a domande di Dario Crippa, offrendo risposte dirette e prive di banalità. La conversazione ha evidenziato l’approccio deciso dell’atleta, senza fronzoli o discorsi generici. La sua disponibilità ha portato a un dialogo concreto, lontano da risposte standard, e ha mostrato la determinazione del corridore in vista delle prossime sfide.

Chiamatela deformazione professionale ma è sempre un piacere leggere un’intervista dove le risposte non sono un campionario di banalità. Quella del collega Dario Crippa a Vladimir Aceti, staffettista azzurro della 4x400, ne è un esempio cristallino. Di sicuro anche perché il 27enne velocista di Giussano si porta con sè un bagaglio esistenziale tutt’altro che scontato. Un vantaggio perché anche la chiacchierata si trasformi in una bel racconto. La cosa che stupisce è come il Conte Vlad, così è ormai conosciuto nell’ambiente dell’atletica italiana, si racconta con una semplicità disarmante. A cominciare dai primi anni di vita in Russia di cui Aceti confessa di ricordare poco “tranne il freddo e che si giocava all’aperto anche quando c’erano 30 gradi sotto zero”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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