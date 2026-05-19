Dalla scherma al rally Urbino va veloce

A Urbino si prepara una serie di eventi sportivi che coinvolgeranno diverse discipline, dalla scherma al rally. La stagione si aprirà presto e continuerà fino alla fine dell’estate, offrendo un ricco calendario di competizioni e manifestazioni sportive. Gli appassionati della zona potranno seguire gare e incontri che interesseranno atleti di varie età e livelli. La città si anima quindi di attività sportive che coinvolgeranno sia gli sportivi locali che i visitatori.

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Si apre a breve una doppia stagione di attività sportive a Urbino, che animeranno i prossimi mesi fino a fine estate. Doppia perché le gare e i raduni saranno sia indoor che outdoor, coinvolgendo in questo caso anche vari spazi urbani della città. Traccia un calendario l’assessore alle attività sportive Gian Franco Fedrigucci: "Si inizia presto, già il prossimo finesettimana: il 23 e 24 maggio al palazzetto ci saranno i campionati italiani di scherma storica, curati dalla ASD Aquila Gladiatrix, un evento nuovo e spettacolare da vedere. Il 30 maggio altra novità: il primo Street Boulder Urbino. Un evento di arrampicata dove gli atleti si arrampicano a mani nude, in tutta sicurezza ovviamente, in alcune mura urbane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla scherma al rally, Urbino va veloce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Urbino-Pesaro, se va bene si viaggia in piedi Buone trasferte per i copiloti della Squadra Corse al Rally dell’Elba e al Mahle Rally EcoPisa, 21 aprile 2026 – Trasferte importanti per i co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa, Jonny Duccini e Lorenzo Fratta al Rally dell’Elba,...