matteo agostino va veloce suo il record della pista

Notizia in breve

Un tredicenne di Spezia ha stabilito il nuovo record sulla pista dell’Autodromo di Modena durante il Campionato Italiano Velocità Junior. In una gara caratterizzata da un tracciato complesso, il giovane pilota ha dimostrato una notevole capacità tecnica e agonistica, portando a termine la prova con grande velocità e precisione. La sua performance si è distinta rispetto agli altri concorrenti, confermando la sua abilità nel contesto della competizione.