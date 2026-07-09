Matteo Agostino va veloce Suo il record della pista
Un tredicenne di Spezia ha stabilito il nuovo record sulla pista dell’Autodromo di Modena durante il Campionato Italiano Velocità Junior. In una gara caratterizzata da un tracciato complesso, il giovane pilota ha dimostrato una notevole capacità tecnica e agonistica, portando a termine la prova con grande velocità e precisione. La sua performance si è distinta rispetto agli altri concorrenti, confermando la sua abilità nel contesto della competizione.
Sul difficile tracciato dell’ Autodromo di Modena, teatro del Campionato Italiano Velocità (Civ) Junior, il tredicenne spezzino Matteo Agostino ha offerto una prova di grande maturità tecnica e agonistica. Il giovanissimo pilota di Deiva Marina si conferma come uno dei profili di punta nel motociclismo giovanile nazionale, specificamente nella classe regina delle ruote piccole, la Ohvale GP7 250cc. La superiorità di Agostino è emersa sin dal primo dei due giorni di gara, durante le sessioni di qualifica. In sella alla sua moto numero 45, il ligure ha imposto un ritmo proibitivo per la concorrenza, non limitandosi a conquistare la pole... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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