Il Como su Kean? Idea Dovbyk per la Fiorentina | la Roma fissa il prezzo

La Fiorentina sta valutando l’acquisto di Artem Dovbyk come alternativa a Moise Kean, il cui nome resta al centro delle trattative. Il Como sta seguendo attentamente la situazione dell’attaccante italiano, mentre la Roma ha fissato un prezzo per Kean. La società viola sembra concentrata sul mercato in attesa di sviluppi, con il nome di Dovbyk che si fa strada come possibile opzione. Kean continua a essere un elemento chiave nelle discussioni di trasferimento.

Artem Dovbyk è l’ultima idea della Fiorentina, il mercato viola ruota attorno a Moise Kean: sulle tracce dell’attaccante italiano c’è il Como. Il futuro di Moise Kean continua a essere uno dei temi centrali del mercato della Fiorentina. L’attaccante azzurro resta un punto di riferimento per Fabio Grosso e per la dirigenza viola, ma la posizione del club è chiara: nessun giocatore viene considerato realmente incedibile davanti a un’offerta fuori mercato. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Per questo motivo la Fiorentina si sta muovendo in anticipo, valutando diversi profili per non farsi trovare impreparata nel caso in cui dovesse arrivare una proposta irrinunciabile per Kean. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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