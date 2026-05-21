Kean verso l’addio | la Fiorentina fissa il prezzo e valuta la cessione estiva
Il futuro di Moise Kean sembra essere lontano dalla Fiorentina, con il club che ha stabilito un prezzo per la sua cessione durante la prossima finestra di mercato estiva. L’attaccante, arrivato con grandi aspettative e inserito nel progetto tecnico come uno dei protagonisti, è ora al centro di diverse valutazioni da parte della società. La squadra valuta le possibilità di una sua partenza e ha già fissato i parametri economici legati a una eventuale cessione.
Il futuro di Moise Kean potrebbe essere lontano da Firenze. L’attaccante viola, arrivato con grandi aspettative e considerato uno dei profili più importanti del progetto tecnico della Fiorentina, è finito al centro di numerose valutazioni in vista della prossima sessione di mercato. La sua permanenza, infatti, non appare più così scontata e nelle ultime settimane stanno aumentando le indiscrezioni su una possibile separazione anticipata tra il club e il giocatore. Ultima partita a rischio e segnali di addio. A rendere ancora più delicata la situazione ci sarebbe anche il mancato recupero per l’ultima gara stagionale. Un’assenza che inevitabilmente alimenta dubbi e interpretazioni sul rapporto tra Kean e l’ambiente viola. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
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