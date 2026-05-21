Kean verso l’addio | la Fiorentina fissa il prezzo e valuta la cessione estiva

Il futuro di Moise Kean sembra essere lontano dalla Fiorentina, con il club che ha stabilito un prezzo per la sua cessione durante la prossima finestra di mercato estiva. L’attaccante, arrivato con grandi aspettative e inserito nel progetto tecnico come uno dei protagonisti, è ora al centro di diverse valutazioni da parte della società. La squadra valuta le possibilità di una sua partenza e ha già fissato i parametri economici legati a una eventuale cessione.

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