Il Milan sta seguendo con attenzione il talento greco Karetsas, considerandolo una pista concreta per il calciomercato. Nel frattempo, oggi si è disputata una partita tra la squadra principale e la formazione giovanile, il Milan Futuro, per valutare la condizione fisica dei giocatori. L'allenatore è presente a Milanello, dove ha osservato attentamente l'andamento delle due rose durante l'incontro.

Il Milan è al lavoro a Milanello sotto gli occhi di Amorim: oggi è andata in scena una partita contro il Milan Futuro per testare e capire la forma fisica delle due rose rossonere ( qui i dettagli ). Dal mercato, l'allenatore portoghese si attende ancora dei colpi importanti in entrata, specialmente per quanto riguarda due ruoli: l'esterno di centrocampo e il trequartista. promowebapp L'annuncio di Carlo Pellegatti su Karetsas. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su YouTube del giovane talento K?nstantinos Karetsas, accostato più volte al club rossonero: > "Il Milan monitora con attenzione Karetsas. Non c'è ancora una trattativa in corso, ma è pronto per 'catturare' questo giocatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Pellegatti: "Il Milan monitora con attenzione Karetsas. Pista vera"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NORMALITA PER IL MILAN. LA QUESTIONE INFANTINO

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan, Pellegatti: "Attenzione a Uzun". E il possibile prezzo sorprendeIl Milan sta valutando il mercato in vista della nuova stagione, con attenzione a Uzun, il cui prezzo sorprende.

Calciomercato Milan, si complica la pista Karetsas: su di lui il Borussia DortmundIl Borussia Dortmund si è inserito nella corsa per il trequartista desiderato dal Milan, complicando le trattative.

Temi più discussi: Pellegatti: Al Milan 15/18 milioni per Estupinan, da capire quando verrà chiusa la trattativa; Milan, Pellegatti: Il Leeds cerca Musah. Svelata la posizione di Amorim; Calciomercato Milan, Methalie nuovo nome per la fascia sinistra; Calciomercato Milan-Zaniolo e la verità sul colpo Foden - Giallo Pulisic, Methalie nuovo 'Theo Hernandez' e.. Le indiscrezioni rossonere.

#Pellegatti: Ecco il nuovo Theo per la fascia sinistra del @acmilan - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

Sabatini preoccupato: Tutti sanno che il Milan deve vendere e quindi ti strozzano sul prezzo. Ha rischiatoSandro Sabatini, giornalista e opinionista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sul calciomercato del Milan. milannews.it

Davis ipotesi per il Milan, la strategia di Pellegatti: Lo prenderei subito con questa offertaKeinan Davis rappresenta un'alternativa concreta per l'attacco del Milan secondo l'analisi di Carlo Pellegatti. Il giornalista rossonero propone ... spaziomilan.it