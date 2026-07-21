Il Como punta a Kean, con una strategia che tiene conto delle norme di Champions League e fair play finanziario. La trattativa si sviluppa in tempi definiti e concreti, senza ipotesi. Il club cerca un attaccante e il profilo di Moise si adatta alle richieste tecniche. Fabregas, allenatore e direttore sportivo, ha identificato nel giocatore il profilo ideale per rinforzare la rosa.

Kean al Como è più di una suggestione: ci sono risvolti pratici e una tempistica precisa che ancorano l’idea alla realtà. Fabregas cerca un centravanti e le caratteristiche di Moise si sposano a meraviglia con la sua filosofia. Il club, del resto, si muove da sempre con rapidità su profili di spessore e, se italiani, il vantaggio è doppio in ottica liste Uefa. La stagione della storica Champions impone di consegnare al tecnico la rosa completa nel minor tempo possibile. Dietro l’angolo c’è un tirocinio impegnativo: la Como Cup contro squadre di caratura internazionale e la mini-tournée agostana in Inghilterra in cui non sfigurare su palcoscenici luccicanti come l’Emirates Stadium e Anfield Road, tane di Arsenal e Liverpool. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il Como mette nel mirino Kean: il piano tra Champions e Fair play finanziario

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