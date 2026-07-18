Gasperini ha dichiarato che gli era stato detto che la partecipazione in Champions League avrebbe risolto i problemi di Fair Play Finanziario, ma ha affermato che così non è stato. Questa è la sua prima conferenza stampa dopo aver iniziato la seconda stagione come allenatore della squadra. Durante l'incontro ha parlato di vari argomenti, tra cui l'acquisto di un nuovo difensore, le questioni di bilancio e il mercato.

Prima conferenza stampa di Gasperini alla seconda stagione da allenatore della Roma. Ha toccato vari temi: da Celik al fair-play finanziario, al mercato. Celik (passato alla Juventus) Gasperini: “La Roma a volte è in ritardo sul mercato? A volte c’è un motore a scoppio, a volte c’è un motore diesel, però nella durata poi il diesel viaggia e va avanti. In generale dobbiamo essere più bravi, perché i tempi del mercato sono a volte molto più veloci, però adesso c’è Ryan Fredkin qui presente e questo come abbiamo già visto a gennaio è un valore aggiunto che ci può aiutare ad accelerare. (.) Celik chiaramente lo posso ringraziare per tutto quello che è stato l’anno scorso, la sua disponibilità, il suo rendimento e tutto, però calcisticamente sono convinto che noi ci rinforzeremo, saremo anche forse meglio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini: “Mi avevano detto che la Champions avrebbe risolto il problema Fair Play Finanziario. Non è così”

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ROMA, GASPERINI :SE NE POTREBBE ANDARE VIA! ADANI

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