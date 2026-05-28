Roma la Champions non ti basta | tutti i big sacrificabili per il Fair Play Finanziario

La Roma sta pianificando diverse cessioni nel mercato di gennaio, tra rinnovi e nuovi acquisti, in vista dell’arrivo del nuovo direttore sportivo. La squadra sta valutando quali giocatori sacrificare per rispettare le regole del Fair Play Finanziario. La strategia comprende anche uscite di alcuni big, mentre si attende ancora l’ufficialità di eventuali acquisti o cessioni. Il club sta lavorando per adattarsi alle necessità economiche senza rinunciare alla competitività in campo.

Rinnovi, nuovi arrivi ma anche uscite. Il mercato della Roma in attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo, sprint decisivo di D’Amico, passa anche dalle cessioni. Big compresi. Infatti fra la morsa del Fair Play Finanziario e le risorse da aggiungere agli introiti derivanti dalla Champions. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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ROMA, PLUSVALENZE: BASTA UNA SOLA MOSSA

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