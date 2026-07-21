Vitu, ex vicecomandante del Gis dell’Arma dei carabinieri, si è spento a 75 anni. Ricordato come uno di noi, non come un eroe, ma come un membro della squadra. La sua vita, dedicata al servizio, si è conclusa dopo anni di attività. La notizia è stata condivisa da un ex collega, che ha sottolineato il suo ruolo nel reparto speciale. La sua scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa.

Come antico vicecomandante del Gis dell’Arma dei carabinieri, mi è stato chiesto di ricordare uno dei «ragazzi» di allora. Perché «Vitu», a 75 anni, ha finito di tribolare. Per noi era Vitu, non il Comandante Alfa, con le 1.000 retoriche volute da una società ch eha bisogno di miti ed eroi, salvo poi averne paura, se non sono come li ha idealizzati. Vitu non era il più bravo, o il più decorato, o il più prode. Di banalità possono riempirsene la bocca gli aedi strappalacrime da social. Quelli che non c’erano e non sanno di cosa parlano. Né hanno percorso un pezzo di strada con Ciccio, El-Tajoc, Fedele, Franco, Frenk, Ilmo, Lucio, Luigino,... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Comandante Alfa non era un eroe ma molto di più: «Vitu», uno di noi

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