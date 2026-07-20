morto il comandante alfa era tra i fondatori del gis dei carabinieri

Il Comandante Alfa, veterano del reparto speciale Gis dei carabinieri, è deceduto all’età di 75 anni. Nato a Castelvetrano, ha contribuito alla fondazione del gruppo speciale. La sua morte è stata annunciata da fonti ufficiali. La notizia ha suscitato cordoglio tra i colleghi e le forze dell’ordine.

È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere, originario di Castelvetrano, veterano del Gis, il reparto speciale dell'Arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram. "Con immenso dolore - si legge in un post pubblicato - comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale, che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo"., Il sottufficiale, la cui identità è sempre rimasta segreta, è stato uno dei fondatori del Gis, il Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri. Era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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È morto il Comandante Alfa, aveva 75 anniIl Comandante Alfa, co-fondatore del Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri, è deceduto all'età di 75 anni.

Temi più discussi: È morto il Comandante Alfa, fondatore del GIS e il carabiniere più decorato d’Italia; È morto il Comandante Alfa, tra i fondatori del Gis dei Carabinieri; E' morto il 'Comandante Alfa', tra fondatori Gis Carabinieri: aveva 75 anni; Morto il Comandante Alfa, aveva 75 anni.

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