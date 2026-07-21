Il collagene conquista la body care | obiettivo pelle più soda total body

Negli ultimi tempi, i prodotti di cura del corpo a base di collagene sono diventati sempre più diffusi. Questi trattamenti mirano a migliorare la compattezza, l’elasticità e la densità della pelle su braccia, addome, décolleté, cosce e ginocchia. La tendenza si concentra sull’estendere l’attenzione dalla cura del viso a quella dell’intero corpo, attraverso una gamma di prodotti e protocolli professionali dedicati alla salute della pelle.

C ollagene, amico fidato della pelle. Dopo anni di focus sul viso, oggi la beauty routine si amplia e abbraccia la cura del corpo. Braccia, addome, décolleté, cosce e ginocchia diventano i fcus di una nuova generazione di prodotti e protocolli professionali pensati per preservare compattezza, elasticità e densità cutanea. Ed è qui che entra in campo il collagene, attivo chiave contro l’invecchiamento della pelle. Nasce così una delle tendenze beauty più interessanti del momento, quella del collagene bodycare, strettamente legata al concetto di body longevity: un approccio che punta a mantenere la pelle di tutto il corpo sana, forte e resiliente nel tempo, intervenendo prima che la lassità diventi evidente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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