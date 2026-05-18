Durante la menopausa e i dimagrimenti repentini, si verificano modifiche nel corpo che interessano soprattutto pelle, tessuti e muscoli. La pelle può diventare più sottile e secca, con una perdita di elasticità, mentre i tessuti sottostanti si svuotano. In alcuni casi, si osserva una riduzione della massa muscolare. Questi cambiamenti avvengono lentamente e spesso passano inosservati fino a quando si notano differenze evidenti nel tono e nell’aspetto della pelle.

C i sono cambiamenti che arrivano lentamente, quasi in silenzio. Una mattina la pelle sembra diversa: più sottile, più secca, meno elastica. Le gambe perdono compattezza, l’interno coscia appare “svuotato”, il ginocchio cambia forma. E anche chi non ha preso molti chili si ritrova con la sensazione di avere un corpo meno tonico, meno “pieno”, quasi più fragile. Succede spesso dopo i 50 anni, quando la menopausa modifica profondamente l’equilibrio biologico della pelle e dei tessuti. Manifesto della Nuova Menopausa: una guida completa per viverla al meglio X Ma oggi i medici osservano un fenomeno nuovo: questi cambiamenti vengono amplificati da dimagrimenti rapidi ottenuti con farmaci come Ozempic e similari, sempre più diffusi anche fuori dall’ambito strettamente diabetologico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pelle più sottile, tessuti svuotati, perdita di tono: menopausa e dimagrimenti rapidi possono accelerare il cosiddetto Ozempic body. Gli esperti spiegano cosa succede a collagene e massa muscolare

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