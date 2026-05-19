Un nuovo perito è stato incaricato di esaminare la Tac Total Body eseguita in ospedale. La sua nomina arriva nell’ambito delle indagini preliminari e ha il compito di valutare i traumi riportati dalla persona coinvolta. L’esame sarà svolto per chiarire eventuali dettagli medici e fornire elementi utili alle indagini in corso. La relazione dell’esperto sarà depositata per eventuali sviluppi procedurali e valutazioni future.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, Ivan Perathoner, ha nominato un secondo perito che nei prossimi sessanta giorni dovrà analizzare la cartella clinica di Matile Lorenzi, la sciatrice della nazionale italiana juniores morta nella notte del 28 ottobre 2024 a Bolzano a seguito della caduta in allenamento in Val Senales. Il perito nominato, Osvaldo Chiara, specializzato in traumi, dovrà analizzare e stabilire quali effetti hanno avuto le lesionitraumi riportati sulla 19enne sciatrice piemontese e si ci sarebbero stati margini di sopravvivenza. In particolare la Tac "total body" eseguita in ospedale. Il secondo perito è stato nominato dopo la richiesta del medico legale Mario Gulisano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Matilde Lorenzi, un nuovo perito esaminerà la Tac Total Body fatta in ospedale

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