Dopo oltre vent’anni di chiusura, il cinema Apollo di Bellaria Igea Marina è stato riaperto a maggio. La sala, costruita nel 1910, tornerà a ospitare proiezioni, spettacoli teatrali, musica ed eventi per cinque anni. La ristrutturazione ha permesso di riqualificare lo spazio, che ora si prepara a diventare un punto fisso della scena culturale locale. La riapertura si è verificata in occasione del Bellaria film festival.

Riaperto a maggio dopo oltre vent’anni di chiusura, il cinema Apollo si prepara ora a diventare uno spazio culturale stabile per Bellaria Igea Marina. La sala, costruita nel 1910 e tornata in vita in occasione del Bellaria film festival, potrà ospitare per cinque anni proiezioni, spettacoli teatrali, musica ed eventi. La proposta sarà esaminata domani dalla commissione Gestione del territorio e successivamente sottoposta al voto del Consiglio comunale. "La richiesta di uso temporaneo è stata presentata da Approdi – spiega Stefano Campisi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione – che gestirà l’Apollo come affittuario, sulla base di un contratto con la famiglia Lugaresi, proprietaria dell’immobile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cinema Apollo guarda al futuro: "Cinque anni di film e spettacoli"

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