‘Terminator 2’ | il film cult torna al cinema e James Cameron guarda ad un possibile sequel

Notizia in breve

Il 35° anniversario di “Terminator 2” sarà celebrato con una nuova uscita nelle sale, prevista per il 28 agosto negli Stati Uniti e tra fine agosto e inizio settembre in altri paesi. La riedizione del film, diretto da James Cameron e vincitore di un Oscar, è stata annunciata da StudioCanal, Fathom Entertainment e Rialto Pictures. Cameron ha anche espresso interesse per un possibile seguito della saga.