‘Terminator 2’ | il film cult torna al cinema e James Cameron guarda ad un possibile sequel
Il 35° anniversario di “Terminator 2” sarà celebrato con una nuova uscita nelle sale, prevista per il 28 agosto negli Stati Uniti e tra fine agosto e inizio settembre in altri paesi. La riedizione del film, diretto da James Cameron e vincitore di un Oscar, è stata annunciata da StudioCanal, Fathom Entertainment e Rialto Pictures. Cameron ha anche espresso interesse per un possibile seguito della saga.
StudioCanal, Fathom Entertainment e Rialto Pictures hanno annunciato la riedizione per il 35° anniversario di Terminator 2: Il giorno del giudizio, film vincitore di un Oscar e diretto da James Cameron, che uscirà il 28 agosto nelle sale statunitensi, con diverse date aggiuntive in tutto il mondo tra fine agosto e inizio settembre. Per quanto riguarda la distribuzione in Italia, possiamo confermare che Terminator 2: Il giorno del giudizio sarà al cinema dal 28 al 30 agosto come evento, distribuito da Lucky Red. James Cameron torna a parlare del film. StudioCanal si occuperà della distribuzione globale. La proiezione in 4K e 3D utilizza il restauro e la conversione 3D del film realizzati da StudioCanal nel 2017. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Terminator 2 : Le Jugement dernier (1991) Film Complet en Français | Critique et Faits
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