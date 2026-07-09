‘Terminator 2’ | il film cult torna al cinema e James Cameron guarda ad un possibile sequel

Da metropolitanmagazine.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 35° anniversario di “Terminator 2” sarà celebrato con una nuova uscita nelle sale, prevista per il 28 agosto negli Stati Uniti e tra fine agosto e inizio settembre in altri paesi. La riedizione del film, diretto da James Cameron e vincitore di un Oscar, è stata annunciata da StudioCanal, Fathom Entertainment e Rialto Pictures. Cameron ha anche espresso interesse per un possibile seguito della saga.

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StudioCanal, Fathom Entertainment e Rialto Pictures hanno annunciato  la riedizione per il 35° anniversario di Terminator 2: Il giorno del giudizio, film vincitore di un Oscar e diretto da James Cameron, che uscirà il 28 agosto nelle sale statunitensi, con diverse date aggiuntive in tutto il mondo tra fine agosto e inizio settembre. Per quanto riguarda la distribuzione in Italia, possiamo confermare che  Terminator 2: Il giorno del giudizio sarà al cinema dal 28 al 30 agosto  come evento, distribuito da Lucky Red. James Cameron torna a parlare del film. StudioCanal si occuperà della distribuzione globale. La proiezione in 4K e 3D utilizza il restauro e la conversione 3D del film realizzati da StudioCanal nel 2017. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Temi più discussi: Terminator 2, il film di James Cameron torna nelle sale per il 35° anniversario; Questo film di James Cameron usciva 35 anni fa, lo hai sicuramente visto; 35 anni di ‘Terminator 2’: il kolossal che rivoluzionò la sci-fi; Terminator 2 torna al cinema per il 35° anniversario: ecco quando vederlo in Italia.

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